Как сообщает «НБН«, об этом сказано в сообщении блогера Necro mancer.

Цитата из заявления эксперта:

Герой России, командир второй ДШБ 247-го ДШП майор Лисицкий Дмитрий Михайлович 1974 г.р. из ставропольского села Бурлацкое согласно предварительным данным все.

Более того, главред интернет-портала Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем Telegram-канале написал, что украинские воины в очередной раз отомстили за Иловайск – уничтожили командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка Дмитрия Лисицкого. В свое время этот полк атаковал подразделения украинской армии, которые пытались прорваться из оцепления в Иловайске в районе села Горбатенко. За участие в военных действиях в Украине в январе 2015 года Лисицкого удостоили звания Герой России. Таким образом, отметил Бутусов, у 247 полка серьезные потери во время вторжения в Украину в 2022 году, а само уничтожение Лисицкого существенно ослабит боеспособность полка.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали об уничтожении украинскими танкистами противотанкистов России.