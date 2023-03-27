В эфире национального телемарафона военный признался, что с 2014 года не видел, чтобы россияне задействовали такое огромное количество живой силы для боевых действий. В сутки «вторая армия мира» может положить в одном секторе, где она совершает ударные штурмовые действия, около ста человек, информирует «НБН».

По словам Федоренко, российские войска действительно несут наибольшие потери в Бахмуте. У оккупантов есть «копатели», задача которых рыть окопы максимально близко к украинским траншеям. Их ликвидируют, на их место приходят другие, пока не появятся окопы, куда пытаются вскочить подготовленные штурмовики, чтобы выбивать украинских защитников из позиций.

Также россияне используют заградительные отряды, которые состоят из «кадыровцев», расстреливающих бойцов в спины.

Ранее Череватый сообщил о стабилизации ситуации в Бахмуте и об успехах украинских военных.