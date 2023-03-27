В понедельник, 27 марта, Telegram-канал российской псевдожурналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня» сообщил, что командир 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка якобы не был ликвидирован на войне в Украине, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что тело героя России обнаружили в воскресенье, 26 марта, в его квартире в Ставрополе. Якобы Лисицкий совершил суицид, использовав охотничье ружье.

Пропагандисты сослались на сослуживцев оккупанта, которые утверждают, что в последние недели он был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве. Командир захватчиков якобы переживал из-за жалоб на его неправомерные действия в отношении солдат.

Отметим, что подполковник ВС РФ не только участвовал в так называемой «СВО» в Украине, но и был участником «военных операций» России в Югославии, Дагестане, Абхазии и Чечне.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что уничтожение Лисицкого – месть ВСУ за Иловайскую трагедию.