Во вторник, 28 марта, в своем Telegram-канале военачальник рассказал, что происходит в самой горячей точке фронта. РФ концентрирует свои главные усилия на Бахмутском направлении, оккупанты продолжают попытки оцепить город и взять его под контроль, информирует «НБН».

По словам генерала, во время пребывания в войсках в районе Бахмута он с командирами согласовывает планы, которые покажут эффективность не на карте, а на поле боя.

Командующий Сухопутными войсками добавил, что успешная стратегия всегда заключается в умении обращать в свою пользу любую ситуацию. На данном этапе обороны Бахмута у защитников две главные задачи – истощить превосходящие силы армии Путина и нанести им тяжелые потери.

Ранее военный рассказал, какую тактику штурма Бахмута используют российские захватчики.