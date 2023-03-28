В эфире Radio NV чиновник озвучил несколько нюансов относительно того, что УПЦ МП должна покинуть Лавру, информирует «НБН».

По словам Данилова, в независимости от любви к Богу и посещения храма, законы Украины будут выполняться. В то же время руководство страны не вмешивается в то, что касается церкви.

Секретарь СНБО напомнил, что Киево-Печерская Лавра является музеем, который принадлежит государству. Именно оно будет решать все вопросы относительно этого комплекса, а не «какие-то отдельные люди», которые решили, что могут порочить законы нашей страны.

Чиновник заверил, что «выселять» церковников Московского патриархата будут цивилизованным способом, не применяя к ним насилие. Он добавил, что в УПЦ МП говорят, что все происходящее в мире – «рука Бога», следовательно, им стоит не спорить с ним, а послушно перейти в другое место.

Напомним, что в Кремле были возмущены решением о «выселении» УПЦ МП из Лавры. Спикер Путина Дмитрий Песков пожаловался, что мировое сообщество никак не реагирует на это событие.