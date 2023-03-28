Об этом свидетельствует сервис Flightradar24, информирует «НБН«, со ссылкой на данные источника «Крым.Реалии«.

В источнике говорится о том, что самолёт Воздушных сил США Lockheed EP-3E Aries II много времени проводит над акваторией моря, вблизи берегов Румынии. Данный самолёт относится к типу самолётов радиоэлектронной разведки. Также сообщается, что патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon всё время находится над территорией румынского государства и лишь несколько раз выходил за пределы Румынии в акваторию черного моря.

Таким образом самолёты Воздушные сил Соединённых Штатов проводят разведку.

Примечательно, что ранее мы сообщали о том, что в Минобороны РФ сделали официальное заявление касательно падения БПЛА США в акватории Черного моря.