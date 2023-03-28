Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на соответствующую петицию №22/185274-эп на сайте Офиса президента Украины.

Автор петиции Богдан Гороховский объяснил, что в случае, если украинская армия будет применять такие снаряды, то они будут наносить вред окружающей среде. При этом он отметил, что угроза безопасности будет не только в зоне применения снарядов, а также и в других местах. Всё из-за того, что вредные частицы могут перемещаться как пыль, через грунтовые воды и другими способами.

Также он заявляет о том, что из-за применения снарядов с обедненным ураном страдать будет не только окружающая среда, но и само человечество, так как частицы урана могут влиять на здоровье и даже на геном человека. На данный момент петиция автора набрала всего лишь 191 голос, но при этом у граждан есть ещё 92 дня чтобы голосовать за неё. В том случае, если петиция Богдана Гороховского сможет набрать 25 тысяч голосов президент Украины Владимир Зеленский должен её рассмотреть.

Также хотелось бы отметить, что ранее мы писали о том, что Путин отреагировал на поставки в Украину снарядов с обедненным ураном.