Как информирует «НБН», в видеосюжете «Радио свобода» говорится, что большая часть комплектующих, из которых состоят иранские беспилотники «Шахед», были изготовлены странами Запада. Что интересно, что приобрести эти детали можно даже на площадке «Алиэкспресс».

Также разведчики пришли к выводу, что сбить эти летательные средства можно при помощи стрелкового оружия. На видео пограничник рассказывает, что он сбил такой БПЛА, который летел на высоте приблизительно в 150 метров.

В сюжете журналист также показывает место, куда после сбития были доставлены БПЛА «Шахед-131» и «Шахед-136», чтобы изучить, что в них внутри.

Так, один из украинских разведчиков рассказал, что внутри иранского дрона находится боевая часть, которая обычно весит 40-50 килограмм. Но самым ценным в этом БПЛА – это CRPA антенна. Именно она должна противостоять средствам РЭБ.

Дословно из сообщения, озвученного в сюжете:

Когда специалисты разобрали «Шахед», то пришли к выводу, что большая часть комплектующих была изготовлена странами Запада. Хотя из-за введенных санкций эти детали не должны были попасть в Иран.

Узнать более детально о том, что находится внутри иранских БПЛА, можно посмотрев сюжет ниже.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о последствиях удара РФ иранским дроном по Днепру.