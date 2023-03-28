В ведомстве журналистам издания «Вечерний Киев» озвучили причины, по которым в столице затягивают с окончанием отопительного сезона, информирует «НБН».

В пресс-службы замглавы КГГА объяснили, что в Киеве в течении этой недели сохраняется прохладная погода с ночными морозами, поэтому батареи в квартирах жителей столицы остаются теплыми.

Отопительный сезон в Киеве закончат, когда будет стабильное потепление. Журналистам объяснили, что столичная система теплоснабжения очень инертна, именно поэтому ее нельзя вновь запустить через день после отключения.

В администрации добавили, что, если отключить тепло в домах киевлян сейчас, люди будут активно использовать для отопления электроприборы, что повысит риск аварийности и перегрузки в сети.

Напомним, что в следующем месяце в Украине повысят тарифы на электроэнергию. Уже известно, жители каких регионов будут платить за свет больше.