В эфире национального телемарафона спикер Оперативного командования «Юг» рассказала о смене тактики ракетных обстрелов Украины российскими оккупантами, информирует «НБН».

Спикер Сил обороны юга сообщила, что на юге страны ухудшается погода в связи с чем захватчики вынуждены уменьшить корабельную группировку в Черном море. Россияне вывели на боевое дежурство 7 военных суден, один из них – подводный ракетоноситель с 4 «Калибрами».

Гуменюк отметила, что вероятность ракетной атаки существует. Однако оккупанты не смогут осуществить массированные обстрелы, вероятно, они будут наносить точечные удары.

Руководитель пресс-центра обратила внимание на то, что в последние дни захватчики больше делают ставки на авиацию, чем на морские ракетоносители.

Отметим, что этой ночью путинские войска атаковали нашу страну иранскими дронами. В Генштабе ВСУ сообщили об успехах противовоздушной обороны.