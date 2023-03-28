В комментарии программе «Свобода.Ранок» Вениславский заявил, что в стране не будут усиливать мобилизационные мероприятия из-за намерений Москвы разместить в РБ ядерное вооружение, информирует «НБН».

Однако, по словам нардепа, есть причины, по которым будет усиливаться призыв в Вооруженные силы Украины, например, когда армия будет переходить в контрнаступление и ей понадобятся дополнительные силы и средства.

Политик напомнил, что ведение боевых действий неизбежно приводит к потерям, поэтому войска необходимо пополнять. Он добавил, что мобилизационные задачи исходят от Генштаба ВСУ, который учитывает текущее положение вещей и перспективы.

Напомним, что руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в Украине могут усилить мобилизацию в связи с намерением Кремля разместить ядерное оружие в РБ.