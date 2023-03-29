Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью Дмитрия Лубинца изданию «РБК-Украина«.

В своём интервью уполномоченный с прав человека рассказал о том, что украинских детей, которых сами россияне незаконно вывозят с территории страны кормят пропагандой и рассказывают сказки о том, что Украина — это штучная страна и её не должно существовать, поэтому скоро Украина должна быть присоединена к РФ.

Кроме того, украинским детям в РФ рассказывают ещё и о том, что в Украине есть нацисты и когда они вырастут, то они пойдут сами воевать против них, за «великую» Россию.

Также Лубинец отметил, что детям запрещают разговаривать на украинском языке и навязывают им свои пропагандистские мнения, забирают все украинские документы и выдают российские. Делается это для того, чтобы дети навсегда забыли кто они на самом деле.

Помимо этого Дмитрий Лубинец упомянул случай, связанный с мальчиком Сергеем, которого незаконно вывезла с территории Донецкой области сама Мария Львова-Белова. Мальчика усыновила одна из российских семей, которая не имела даже возможности обеспечивать всем необходимым ребенка, но согласилась взять из-за денег, а дальнейшая судьба Сергея их вовсе не интересовала.

К счастью, Сергея удалось вернуть домой, но его родители всё же погибли.

Также мы сообщали о том, что в СМИ сообщили, куда россияне вывозят украинских детей.