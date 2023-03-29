Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как говорится в отчёте СБУ, один из преступников был местным жителем, но ещё до начала полномасштабного вторжения он поддерживал тесные отношения с одним из сотрудников ФСБ. Уже после вторжения этот житель был завербован.

После этого преступник по приказу сотрудника ФСБ начал собирать информацию о местах размещения складов с боеприпасами, а также о размещении техники Сил обороны Украины. После чего всю эту информацию он передавал своему куратору через мессенджер в виде электронных координат и медиафайлов, в которых присутствует детальное описание местности.

Задержать предателя сотрудники Службы безопасности Украины смогли во время контрдиверсионных мероприятий на прифронтовых территориях Украины, а именно вблизи Авдеевки.

Отметим, что мы также сообщали о том, что Главнокомандующий ВСУ рассказал о легендарных операциях СБУ.