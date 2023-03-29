Как информирует «НБН», некоторые подробности об этом рассказал в Телеграм глава ОПУ Андрей Ермак.

Так, по словам Ермака, захватчики РФ нанесли авиаудар по Авдеевке. Ракета оккупантов попала прямо по зданию детского сада.

Дословно из заявления Ермака:

Российские войска нанесли авиационный удар по городу Авдеевка. Ракета попала по зданию детского сада. К большому счастью, обошлось без жертв. Также пострадал многоэтажный дом, который стоит напротив.

Также Андрей Ермак обнародовал несколько снимков последствий авиаудара РФ по детскому саду в Авдеевке.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Андрей Ермак прокомментировал ночной удар РФ по Днепропетровской области.