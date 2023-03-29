Как информирует «НБН», на странице 831-й бригады тактической авиации ВС ВСУ говорится, что речь идет о майоре Денисе Кирилюке.

Дословно из обнародованного сообщения:

В ходе выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи — штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Пилот истребительной авиации Воздушных сил ВС Украины, совершивший более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага.

Как известно, в августе месяце 2022 года Кирилюк был награжден орденом «За мужество» III степени за проявленную в защите суверенитета и территориальной целостности верность присяге.

Напомним, ранее мы уже писали о значительном увеличении кладбища вагнеровцев в РФ.