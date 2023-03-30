В четверг, 30 марта, в эфире национального телемарафона чиновник прокомментировал свое сообщение в Twitter, где он намекнул на то, что ВСУ вскоре могут получить дальнобойные БПЛА, которые беспрепятственно долетят до Кремля, информирует «НБН».

По словам Данилова, в его сообщении не было никаких загадок. Он отметил, что, если страна-агрессор убивает наших граждан и разрушает города, украинцы не должны спокойно наблюдать за ее преступлениями.

Секретарь СНБО напомнил, что несколько месяцев назад он «предсказал» разрушение Крымского моста и через какое-то время на сооружении оккупантов произошел взрыв.

Чиновник убежден, что так же будет и с Москвой, поскольку Украина обязательно будет отвечать на злодеяния России. Кроме того, в РФ будут наращиваться внутренние распри, которые разрушат страну изнутри.

Ранее секретарь СНБО озвучил нюансы относительно выхода УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.