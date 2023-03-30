Как информирует «НБН», о масштабных потерях российской армии на фронте в Украине рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Так, по состоянию на утро, тридцатого марта, военные ВСУ за сутки уничтожили 560 россиян. Таким образом, общее количество потерь захватчиков достигло 172 900 военных.

Помимо того, ВСУ уничтожили за последние сутки один танк, восемь единиц ББМ, 12 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, одиннадцать единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 единицы специальной техники.

Напомним, ранее аналитики ISW рассказали о том, что боевики ЧВК «Вагнер» в настоящее время контролируют 65% территории Бахмута.