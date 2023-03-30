В интервью ERR министр обороны рассказал, что в сутки российские захватчики выстреливают до 20 000 снарядов, в то время, как наши защитники – от 4000 до 7000. Несмотря на то, что РФ заявляет о «бесконечных боеприпасах», ее запасы тоже могут заканчиваться, информирует «НБН».

По словам Резникова, на использование определенного количества снарядов также влияет техника, которую используют военные. Армия Путина по большей части использует устаревшую технику времен СССР, а на вооружении украинских войск есть вооружение стандарта НАТО, которое точнее советского и использует меньше боеприпасов.

Глава Минобороны отметил, что советская пушка россиян должна выпустить десять снарядов для ликвидации цели, в то время, как современная западная техника ВСУ может сделать это всего двумя боеприпасами.

Отметим, что также министр обороны назвал три критерия окончательного поражения страны-агрессора в войне против Украины.