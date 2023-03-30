В интервью изданию Gazeta.ua представитель украинской военной разведки отметил, что Кремль по-прежнему хочет втянуть РБ в наземную операцию против нашей страны, однако за год так и не смог достичь этого, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, Беларусь играет для государства-террориста роль тыла, где тренируют оккупантов и ремонтируют технику. Это позволяет нелегитимному президенту Александру Лукашенко заявлять, что Минск делает многое и без прямого участия в боевых действиях.

Юсов заверил, что на Севере Украины не повторится сценарий 24 февраля, поскольку там укреплена граница и не будет фактора неожиданности. Это не означает, что оккупанты не будут предпринимать попытки нападения, однако это станет для них самоубийством.

Решение о вторжении в Украину станет суицидальным шагом и для режима Лукашенко. Это непременно окажет влияние на ВС РБ и политическую ситуацию.

Ранее у Буданова объяснили угрозы главы РФ Владимира Путина разместить ядерное оружие на белорусской территории.