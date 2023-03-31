Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Офис президента Украины.

Как сообщается в источнике, 31 марта украинский президент Владимир Зеленский совместно с лидерами других государств прибыл в Бучу, чтобы почтить память погибших от российской агрессии в годовщину освобождения города.

Известно, что среди лидеров других стран были премьер-министр Словакии Эдуард Гегер, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Словении Роберт Голоб, а также президент Молдовы Майя Санду.

Вместе с Владимиром Зеленским главы государств побывали в церкви Святого Апостола Андрея Первозванного. Там, как известно, после освобождения города были найдены массовые захоронения мирных жителей, убитыми российскими военными.

Отмечается, что свои визиты в Бучу главы государств не анонсировали.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский сообщил, каким количеством боеприпасов загрязнены территории Украины.