Как информирует «НБН», в сообщении ОВА в Телеграм говорится, что сегодня, тридцать первого марта, в ночное время в Запорожье дважды звучали громкие взрывы. Их можно было услышать во время воздушной тревоги.

Дословно из обнародованного сообщения:

Атаковано Запорожье. Вражеские силы не оставляют попыток запугать мирное население многотысячного города. Будьте сегодня особенно осторожными. Регулярно реагируйте на сигналы об опасности.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что противовоздушная оборона Украины уничтожила девять из десяти выпущенных Россией в ночное время беспилотных летательных аппаратов «Шахед».