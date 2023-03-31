В эфире «24 канала» представитель военной разведки отметил, что у российских оккупантов в очередной раз ничего не получилось на фронте. Захватчики провалили очередные сроки и задачи, поставленные «кремлевским карликом», информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, сейчас видно апогей «большого наступления» ВС РФ, результат которого – увеличение количества ликвидированных «освободителей» и их боевой техники.

Юсов напомнил, что Путин поставил задачу перед командующим оккупантов и главой Генштаба России Валерием Герасимовым захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца марта, но страна-агрессор вновь потерпела поражение.

Ранее у Буданова рассказали, как государство-террорист попытается сорвать весеннее контрнаступление украинских защитников.