Давыдюк убежден, что представителям Московского патриархата физически нравится находится в Лавре, то есть жить в центре столицы. После «выселения» из монастыря они станут «бандой бездомных».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Эксперт вспомнил о скандальном митрополите Павле, которому дали прозвище «Паша Мерседес» за роскошь и гедонизм. Очевидно, почему он не хочет расставаться со своим «центральным офисом» и по совместительству «отелем».

Московская патриархия не хочет отдавать Лавру, так как половина российских «скреп» завязана на Киеве и этом монастыре – одной из главных святынь христианства в мире. Кремль приказал церковникам удержать «базу», «политический офис» РФ, и они стараются выполнить распоряжение.

По словам Давыдюка, также представители РПЦ в Украине привыкли присваивать чужое, воровать и отправлять это в российскую столицу, поэтому они ничего не хотят менять.

Отметим, что в Кремле назвали незаконным «выселение» УПЦ МП из Лавры. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ готова «приютить» церковников Московского патриархата.