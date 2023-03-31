Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Как стало известно, армия Российской Федерации уже ожидает контрнаступления Вооружённых Сил Украины, поэтому их войска активно меняют места дислокации.

Гуменюк отметила, что в Силах обороны активно следят за перемещением российских войск и делают всё для того, чтобы истощить запасы боеприпасов армии РФ. Она отметила, что таким образом у российской армии будет меньше шансов противостоять ВСУ в ходе будущего контрнаступления, так как боеприпасов будет гораздо меньше.

Также представительница ОК «Юг» отметила, что на некоторых участках фронта российская армия уже обустраивает оборонные рубежи, а это, как она отметила, свидетельствует о неуверенности в командовании и в собственных силах.

Гуменюк отметила, что хотя и российская армия является достаточно большой, но благодаря качественным действиям ВСУ их боеспособность уменьшается.

Напомним, что ранее в ОК «Юг» рассказали о подробностях ночной атаки на Украину.