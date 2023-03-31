Социологи Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта опросили 2020 украинцев, поинтересовавшись у них, когда следует сесть за стол переговоров с представителями страны-агрессора, информирует «НБН».

Результаты исследования показали, что 60,7% граждан считают, что переговорный процесс с Москвой стоит начинать лишь после того, как оккупационные войска РФ будут выведены или вытеснены на границы Украины по состоянию на 1991 год.

17,6% респондентов полагают, что начинать переговоры с Кремлем можно вести после вытеснения путинской армии на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года.

В то же время 13,1% опрошенных убеждены, что сесть за стол переговоров с российской стороной стоит уже сейчас. По мнению таких украинцев, диалог с Москвой – «действенный способ достижения мира».

Напомним, социологи КМИС выяснили, сколько украинцев поддерживают освобождение Крыма, несмотря на риск затяжной войны с Россией и сокращения помощи западных стран.