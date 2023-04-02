Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные депутата Хмельницкого областного совета Виктора Бурлыка.

На своём аккаунте в Фейсбук Бурлык рассказал о том, что пока вся страна наблюдает за ситуацией в Киево-Печерской Лавре украинский военный Артур Ананьев решил поинтересоваться у священников одного из хмельницких храмов УПЦ МП сколько ещё времени будут гибнуть люди, чтобы они перестали ходить в московский патриархат.

Вследствие чего представители УПЦ МП набросились на украинского военного и избили его, но при всём этом полиция задержала не священников, а как раз таки Артура Ананьева. Депутат облсовета Виктор Бурлык также высказал своё недовольство по этому поводу, заявив что правоохранительные органы покрывают действия представителей УПЦ МП.

Сам же украинский военный Артур Ананьев пошел добровольцем на фронт ещё в самом начала полномасштабного вторжения армии Российской Федерации. В составе 19 стрелкового батальона он воевал в самых горячих точках Украины. Также в ходе боевых действий получил контузию и черепно-мозговую травму. Видео драки можно посмотреть на аккаунте депутата Виктора Бурлыка.

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