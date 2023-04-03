Как информирует «НБН», об этом говорится в материале пресс-центра СБУ. Также ведомство обнародовало эксклюзивные кадры процесса обмена пленными.

Дословно из обнародованного сообщения:

Еще двенадцать украинцев были освобождены из российского плена. Это десять военных и двое гражданских. Все это стало возможным благодаря работе Объединенного центра по координации поиска, а также освобождения военнопленных, выполнившего решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Напомним, ранее мы уже писали о провокации со стороны российского омбудсмена относительно обмена военнопленными.