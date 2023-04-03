В эфире национального телемарафона спикер Оперативного командования «Юг» озвучила причину, по которой армия Путина была вынуждена отказаться от использования управляемых авиационных бомб для обстрелов Украины, информирует «НБН».

По словам руководителя пресс-центра, у российских войск в арсенале немало такого вооружения, однако оккупанты не могут его применять для атак на нашу страну из-за погодных условий. Возможно, спустя какое-то время, захватчики могут вернуться к использованию этих бомб, которыми они наносили удары по Северу, Югу и Востоку Украины.

Ранее Гуменюк сообщала о смене тактики атак россиянами. ВС РФ стали делать ставку не на морские ракетоносители, а на боевую авиацию.