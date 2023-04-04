Британская разведка сообщила, что РФ стремится заменить «вагнеровцев» в их важной боевой роли на фронте в Украине, для чего спонсирует и развивает альтернативные ЧВК.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

Москва намерена заменить в Украине армию Пригожина на фоне громкого конфликта между ним и Министерством обороны страны-агрессора. Военное руководство РФ хочет видеть на фронте частную военную компанию, над которой у него будет больше контроля. При этом, пока еще ни одна другая ЧВК в России не приблизилась к размерам или боевой мощи «вагнеровцев».

В сообщении отмечается, что власти РФ по-прежнему считают частные военные компании полезными в войне против Украины, так как в отличие от регулярной армии, они более эффективны и менее связаны уровнем зарплат.

Кроме того, в Москве убеждены, что для россиян будут более приемлемыми колоссальные потери в Украине среди частных военных компаний, чем обычные боевые потери.

Ранее разведка Великобритании рассказала, как тяжелые потери ЧВК «Вагнер» в Бахмуте повлияют на ход сражений.