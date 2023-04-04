На своем YouTube-канале Жданов объяснил, с какими сложностями столкнется Украина, если решит разместить ядерное вооружение на своей территории, информирует «НБН».

По словам эксперта, западные союзники не готовы и не будут привозить «ядерку» в Украину, даже если Верховная Рада проголосует за соответствующее решение.

Кроме того, как отметил Жданов, нет никакого смысла в размещении тактического, оперативно-тактического, оперативного или стратегического ядерного вооружения в Украине, поскольку на сегодня оно является малоэффективным в борьбе со страной-агрессором.

Эксперт добавил, что, если говорить об использовании стратегического оружия, которое имеет очень большую минимальную дальность пуска, следовательно, выпущенная ракета улетит куда-то на Урал, но не попадет в приграничные с Россией области.

По этой причине Украине необходимо работать над созданием качественной системы противовоздушной обороны, чтобы защититься от агрессии соседнего государства-террориста.

Ранее Жданов объяснил, почему сообщения о возможных поставках снарядов с обедненным ураном для ВСУ вызвали истерику в РФ.