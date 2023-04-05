В эфире телеканала Freeдом военный сообщил, что из-за многочисленных атак на объекты энергетической инфраструктуры в нашей стране у путинских оккупационных сил появилась нехватка высокоточных дальнобойных ракет, информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил, ВС РФ израсходовали стратегический запас, в частности, нанося удары по «трансформаторным будкам» в Украине. Около 800 ракет оккупанты выпустили по объектам инфраструктуры и топливно-энергетическому сектору.

Игнат подчеркнул, что это не говорит о том, что путинская армия потратила все ракеты, нужно понимать, что определенный запас снарядов у РФ еще есть. В частности, захватчики не только атакуют Украину из комплексов типа ЗРК С-300, но и авиабомбами.

Ранее спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк предупредила об угрозе нового удара по Украине. Она рассказала, чем россияне могут атаковать нашу страну.