Британская разведка считает, что в этом году в Вооруженных силах Российской Федерации увольнений генералов будет значительно больше, чем в прошлом, поскольку путинские оккупационные войска не могут выполнить план Кремля по захвату Донбасса.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что в соцсетях РФ обсуждается вероятное увольнение генерал-полковника Рустама Мурадова, который командовал Восточной группировкой войск на фронте в Украине.

В последние месяцы под руководством военачальника оккупанты совершили ряд провальных атак на Угледар Донецкой области, которые сопровождались большими потерями. Неудачные операции не только вызвали резонанс в российском обществе, но и критику со стороны подчиненных генерала.

Разведка Великобритании отмечает, что Мурадов стал самым высокопоставленным военным ВС РФ, которого уволили в этом году. При этом в ведомстве считют, что отставок генералов путинской армии будет больше, поскольку захватчики не могут выполнить распоряжение диктатора по Донбассу.

Ранее аналитики ISW рассказали об опасении Кремля относительно бегства элит из страны. Эксперты сообщили, что предприняло российское руководство, чтобы помешать выезду чиновников и руководителей госкомпаний за рубеж.