В интервью «Радио Свобода» секретарь СНБО напомнил, что глава государства просил говорить о предстоящем контрнаступлении украинских войск без деталей, информирует «НБН».

По словам чиновника, на сегодня людей, которые знают, где, когда и как будут проводиться контратаки Вооруженных сил Украины, ограниченное количество.

Данилов уточнил, что не более 3-5 человек знают детали военной операции, поэтому, когда кто-то делает какие-либо заявления о подробностях контрнаступления защитников, они могут не соответствовать действительности.

Он подчеркнул, что вопрос о времени и месте контратаки ВСУ абсолютно закрыт, чтобы этими данными не смог воспользоваться враг.

Напомним, что в Вашингтоне спрогнозировали вероятную дату начала контрнаступления армии Украины.