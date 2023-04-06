Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию ГУР МОУ, на видео запечатлена высадка десанта с вертолетов.

Дословно из обнародованного пресс-службой ведомства сообщения:

Также там подчеркнули, что за последний год бойцы «весьма любили проводить операции с применением летательных аппаратов».

Напоследок в пресс-службе ГУР МОУ добавили:

Как следствие оккупантам придется готовиться. Мы уничтожали вас, уничтожаем и далее будем уничтожать! Днем и ночью! В режиме нон-стоп! На воде, на земле и в воздухе! На Земле такого места еще нет, где вы могли бы спрятаться, и мы не смогли бы вас достать всех, кто нашей Родине принес горе.