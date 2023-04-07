На брифинге Кириллов заявил, что якобы из-за войны в Украине Соединенные Штаты Америки ранее приостановили строительство биолабораторий на территории страны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам путинского военного, сейчас Вашингтон возобновил деятельность в рамках программы и продолжает строительство «опасных» объектов, а также расширяет формат подготовки украинских специалистов-биологов.

Военачальник предупредил об «опасности распространения патогенов», а также добавил, что под видом сборов в столице Польши, которые пройдут в этом месяце, якобы начнется подготовка к провокации с биологическим оружием.

Как сообщалось ранее, в Минобороны РФ похвастались перехватом американской управляемой бомбы GLSDB в Украине. В СНБО развенчали нелепый фейк россиян.