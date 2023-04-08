Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на заявление директора БО «Save Ukraine» Николая Кулебы.

В заявлении говорится о том, что в рамках четвертой миссии «Save Ukraine» организации удалось вернуть 18 украинских детей, сейчас уже идёт пятая миссия. В её рамках в Украину вернётся 31 ребенок.

Также Кулеба сообщил, что с того момента, как возвращения украинских детей домой стали регулярным российские спецслужбы начали более активно проводить допросы, а также давить на детей.

Особенно, как отмечает Кулеба, россияне начали делать подобное после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, а также на арест уполномоченной по права детей Марии Львовой-Беловой. По словам Кулебы россияне понимают, что каждый ребенок — это прямое доказательство российским преступлениям.

Отметим, что ранее мы сообщали о том, куда россияне вывозят украинских детей.