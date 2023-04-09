Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил Украины.

В пресс-службе сообщили о том, что за 5 месяцев работы с помощью ЗРК NASAMS, который был предоставлен Украине международными партнёрами ВСУ удалось уничтожить большое количество российских дронов-камикадзе, а также ракет.

Теперь, впервые с ноября 2022 зенитчики показали принцип работы зенитно-ракетного комплекса NASAMS. В Воздушных силах в деталях объяснили как работает комплекс, а также поделились информацией о количестве сбитых целей.

На опубликованном видео четко видно, как бойцы Вооружённых сил Украины отмечают сбитые цели трезубцами, также в этом ролике присутствует видео сбития украинскими бойцами крылатой ракеты Х-101, которую выпустили российские военные.

Помимо этого бойцы отмечают, что для того, чтобы ВСУ смогли сбивать как можно больше российских ракет, дронов и других воздушных целей Украине необходимо как можно большое подобных комплексов.

Следует отметить, что мы также сообщали о том, что военкор Цаплиенко опубликовал видео, снятое украинскими военными в Бахмуте.