Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении американского Института изучения войны.

Согласно данным аналитиков, в октябре минувшего года у Российской Федерации стояла цель – уничтожение энергетической системы Украины до начала зимы.

Дословно из обнародованного сообщения:

Но серия крупномасштабных ударов ракетами по энергосистеме Украины не помогла Кремлю достичь поставленных целей и повлечь собой гуманитарную катастрофу. Это также не смогло ослабить украинский военный потенциал и заставить Украинское государство пойти путем переговорного процесса. И уже первого марта российские средства массовой информации признали этот провал.

При этом специалисты обратили внимание на данные оборонного ведомства Великобритании, в которых указывается, что массированные обстрелы уменьшились с марта 2023-го.

Напомним, еще в конце февраля Герман Галущенко порадовал украинцев своим заявлением о том, что отключений света больше не будет.