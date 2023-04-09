Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

Куртев сообщил, что две ракеты, выпущенные российскими военными по Запорожью попали в частный сектор, из-за чего один дом был полностью разрушен и ещё несколько получили повреждения.

Также чиновник сообщил о том, что из-за обстрела погибло двое людей, среди них взрослый мужчина и ребёнок 2012 года рождения. Он, по словам Куртева погиб уже в карете скорой помощи.

Помимо этого известно, что одна женщина, пострадавшая от российской атаки была госпитализирована, ещё один человек получил необходимую помощь прямо на месте. Его госпитализировать не стали.

Как известно, на данный момент на этой улице нет ни света, ни газа, но чиновник сообщил о том, что коммунальные службы работают над тем, чтобы вернуть всё в прежнее русло. Также известно, что на улице есть два коммунальных автобуса, в которых можно согреться и выпить горячий напиток.

Мы также сообщали о том, что ранее в СМИ рассказали о неудачной попытке украинских военных вернуть Запорожскую АЭС.