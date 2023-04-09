Как информирует «НБН», об этом в комментарии «Общественному» заявил председатель Новгород-Северской районной военной администрации Сергей Сергиенко.

В частности, он отметил, что одна из ракет разрушила мост между селами Муравьи и Гремяч. При этом пока что не сообщают, куда именно попала другая ракета.

Также стоит отметить, что в Сети был обнародован момент попадания вражеской ракеты в мост. Опубликовал его блогер Necro Mancer.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Москва отказалась от ракетного террора энергетической системы Украины.