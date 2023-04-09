Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Генштаб.

Как стало известно, по состоянию на утро 9 апреля бойцам Вооружённых сил Украины удалось уничтожить около 470 оккупантов по всей линии фронта. Помимо этого, украинские защитники за прошлые сутки смогли сбить 14 беспилотных летательных аппаратов российской армии, также они уничтожили и четыре боевые бронированные машины оккупантов.

По состоянию на 9 апреля количество погибших в Украине оккупантов уже превысило 178 тысяч. На данный момент активные боевые действия ведутся на восточном фронте страны, самые тяжёлые направления — Бахмут, Марьинка и Авдеевка.

Также мы сообщали о том, что в боях за Бахмут оккупанты теряют элитные войска.