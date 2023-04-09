Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Андрея Цаплиенко.

В своём телеграм-канале Цаплиенко опубликовал короткую запись, на которой видно, как бойцы Вооружённых сил Украины с помощью дрона-камикадзе уничтожают наблюдательный пункт армии Российской Федерации.

Сам наблюдательный пункт был размещен на одном из терриконов. На видеозаписи чётко видно, как беспилотный летательный аппарат берет курс на террикон, а после чего врезается в него, затем раздался мощный взрыв. В самом конце на видео появляется слова «Game over».

Где происходили данные события — неизвестно, так как военный корреспондент Цаплиенко, на канале которого было опубликовано видео об этом не сообщил.

Отметим, что ранее военкор Цаплиенко опубликовал видео, снятое украинскими военными в Бахмуте.