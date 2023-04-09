Как информирует «НБН», об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, в сообщении говорится, что россияне продолжают активно наступать на бахмутском направлении. Захватчики пытаются взять под полный контроль город Бахмут. Там продолжаются ожесточенные боевые действия.

На марьинском и авдеевском направлениях враг также вел наступательные действия. Особенно это было заметно в районах Северного, Марьинки, Новокалинового и Первомайского. Однако результатов россияне не добились.

Касательно лиманского направления, там противник также вел наступательные действия в районе южнее Кузьмино и Верхнекаменского, но результата не достиг.

В сводке отмечается, что наиболее яростные боевые действия продолжаются за Марьинку, где Вооруженные силы Украины отбили пятнадцать атак, что больше, ем на бахмутском участке.

Напомним, ранее мы писали о заявлении Гиркина относительно сроков контрнаступления Вооруженных сил Украины.