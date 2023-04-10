Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении руководителя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в ТГ-канале.

Дословно из заявления главы Херсонской ОВА:

По Новобериславу Бериславской громады нанесли удар управляемыми авиабомбами. Кроме того, истребители Российской Федерации сбросили три бомбы на Кизомыс, что в Белозерской громаде.

Прокудин отмечает, что согласно предварительным данным в результате ударов врага жертв среди мирного населения нет. Продолжает уточняться информация об объемах разрушений.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия нанесла удар по Черниговской области.