Чиновник прокомментировал «утечку» секретных документов Министерства обороны Соединенных Штатов Америки и информацию СМИ о том, что Киеву пришлось после этого менять военные планы.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

По словам секретаря СНБО, спецслужбы должны быть более бдительными, когда речь идет о секретных документах.

Данилов отметил, что решение о контрнаступлении ВСУ Валерий Залужный и Генштаб будут принимать «в последний момент». Чиновник подчеркнул, что у военного руководства не один вариант проведения масштабной военной операции, как считают некоторые, и даже три сценария – это мало.

Напомним, заместитель главы Минобороны Анна Маляр назвала три человека, которые могут официально говорить о контрнаступлении украинских войск.