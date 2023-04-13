Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на брифинг Маляр.

Так, замминистра обороны Украины заявила, что свои основные усилия армия Российской Федерации сосредоточила на Бахмуте, именно там, по словам Маляр идут самые тяжелые и самые жестокие бои.

Она отметила, что Силы обороны вынуждены прилагать очень большие усилия, для того, чтобы защитить Бахмут от противника. Помимо этого, Маляр добавила, что каждый день россияне несут огромные потери на данном направлении, и это несмотря на то, что там воюют элитные подразделения, такие как вагнеровцы, спецназовцы и десантно-штурмовые войска.

Ситуация в Бахмуте является самой тяжелой, но несмотря на это сильные бои идут и на Авдеевском, а также на Марьинском направлениях, там россияне как и в случае с Бахмутом пытаются продвинуться и захватить территории, но защитники Украины ломают планы оккупантов.

Отметим, что мы ранее также писали о том, что в Минобороны оценили ущерб для военных планов Украины от «слива» документов Пентагона.