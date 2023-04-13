В эфире «24 канала» представитель военной разведки Украины отметил, что от уверенности не роют 70-километровые окопы и в Крыму не останется пляжей, которые не перекопали оккупанты и не установили там бетонные бункеры, информирует «НБН».

Юсов заверил, что россияне боятся предстоящего контрнаступления ВСУ и готовятся к нему, поэтому не стоит недооценивать их усилия. В то же время граждане РФ осознают неизбежность деоккупации захваченных территорий.

Спикер ГУР МОУ добавил, что неотвратимость поражения в войне осознают и российские элиты, которые уже давно перестали надеяться на успех. Пребывая в состоянии фатальной безнадежности, они рассчитывают, что будет ничья, либо произойдет какая-то патовая ситуация, что позволит им сохранить свои интересы.

Напомним, в ISW рассказали, какое распоряжение получили спецслужбы РФ от Кремля, чтобы предотвратить побег элиты из страны.