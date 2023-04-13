Во время брифинга представитель Генштаба отметил, что мастерство, опыт украинских военнослужащих, а также эффективное применение ими вооружения и техники, предоставленных западными союзниками, привело к сокращению военного потенциала россиян, информирует «НБН».

По словам Громова, успехи наших защитников почти наверняка вынудят Москву в очередной раз пересмотреть стратегические цели так называемой «СВО», в частности, относительно поэтапного захвата всего левого берега нашей страны в этом году.

Военное руководство Украины прогнозирует, что весной-летом Российская Федерация продолжит наращивать качественный и количественный показатели воинских частей и подразделений, которые задействованы в войне. Оккупанты будут формировать стратегические резервы и перебрасывать их на территорию нашей страны.

Ранее в ОК «Юг» рассказали о проблемах оккупантов на Херсонщине, из-за которых они чувствуют себя, как в ловушке.