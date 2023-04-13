Как информирует «НБН» со ссылкой на Укринформ, автобус, принадлежащий компании Flixbus, съехал в ров и перевернулся. В момент ДТП в транспортном средстве было шестнадцать украинцев. В результате трое наших соотечественников получили травмы и были доставлены в больницу.

В свою очередь правоохранительные органы подчеркнули, что данные о ДТП было получено приблизительно в шесть часов утра по киевскому времени. Само происшествие произошло на дороге национального значения №73 в Елжбенице.

По всей вероятности, причиной дорожно-транспортного происшествия было желание водителя избежать столкновения с косулей, которая в тот момент перебегала дорогу. Он съехал с дороги, в результате чего автобус перекинулся.

Также в сообщении говорится, что оба водителя, управляющие автобусом с украинцами, были трезвыми.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как кортеж Зеленского попал в ДТП.