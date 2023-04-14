В интервью ABC News глава ГУР МОУ, комментируя «слив» секретных данных Министерства обороны США в Сеть, отметил, что такого рода информационная война не является чем-то новым, сообщает «НБН».

Начальник военной разведки Украины убежден, что Российская Федерация – единственный бенефициар утечки секретных документов Пентагона.

По словам Буданова, он говорил со своими американскими коллегами вскоре после того, как стало известно об инциденте. Глава ГУР заверил, что это дело не повредит отношениям между нашей страной и Соединенными Штатами Америки.

Напомним, о «сливе» более ста снимков секретных документов Пентагона в Сеть высказался глава США Джо Байден.